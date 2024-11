Sabrina Sato é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (16) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 16/10/2024 - 16h52 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h52 ) twitter

Apresentadora revelou estar grávida do seu noivo, Nicolas Prattes

Sabrina Sato é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (16). A apresentadora anunciou que está grávida de Nicolas Prattes e causou alvoroço na internet.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h20 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Sabrina Sato″ são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “Sabrina Sato tem quantos filhos”, “Nicolas Prattes idade”, “mãe Nicolas Prattes”, “idade Duda Nagle” e “quantos anos têm Nicolas Prattes”. Confira:

‌



Sabrina Sato anuncia estar grávida de Nicolas Prattes

Sabrina Sato, de 43 anos, anunciou estar grávida do seu noivo, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos. A apresentadora já tem uma filha de 5 anos, Zoe, fruto do relacionamento que teve com Duda Nagle e já tinha revelado o desejo de ter um filho com o atual companheiro. Saiba mais em R7.com