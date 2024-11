Sabrina Sato confirma que está grávida de Nicolas Prattes Notícia foi dada ontem em primeira mão na Hora da Venenosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/10/2024 - 09h44 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h46 ) twitter

Sabrina Sato vai ser mãe mais uma vez Reprodução/Instagram/@sabrinasato

Vem mais um bebê por aí. Sabrina Sato confirmou que está grávida do namorado, o ator Nicolas Prattes. A notícia foi dada em primeira mão nesta terça (15) na Hora da Venenosa, no Balanço Geral, na RECORD.

A assessoria de Sabrina e pessoas da família foram procuradas ontem pela produção do programa e tentaram despistar sobre a gravidez. Mas não deu para segurar depois da notícia vazar. Agora, a informação foi confirmada.

Vale lembrar que da outra vez que Sabrina estava grávida, sua assessoria mentiu dizendo inicialmente que não…

Sabrina está com Nicolas desde o final do ano passado, super apaixonada. Ela já tem uma filha, Zoe, com o ator Duda Nagle.

Será que a Sabrina não quis confirmar a chegada do segundo filho ontem porque estava esperando fechar publicidade com um teste de gravidez???

