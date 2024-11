Seriella Productions confirma novas séries para 2025 Décima terceira temporada de Reis e Paulo, O Apóstolo estão entre as novidades Famosos e TV|Do R7 21/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 02h00 ) twitter

Equipe da Seriella Productions grava a décima terceira temporada da série Reis Reprodução/Seriella Productions

O ano de 2025 já começou para a Seriella Productions. As gravações das produções do próximo ano tiveram início neste mês de novembro no Complexo de Dramaturgia, no Rio de Janeiro.

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, Paulo, O Apóstolo e O Senhor e a Serva foram alguns dos nomes confirmados pela produtora nas redes sociais.

Na publicação compartilhada no Instagram, diversos famosos celebraram o início dos trabalhos.

“O melhor time do mundo”, escreveu Ricky Tavares. “Vamos com tudo”, comentou Priscila Buiar.

‌



“Com esse time fica fácil”, disse Enzo Ciolini. “Meu coração quase explode de tanto amor por esse povo!”, afirmou Guilherme Dellorto.

“Tem tantas pessoas que amo nessa sequência de fotos”, revelou Dudu Pelizzari.

‌



Confira:

A série Paulo, O Apóstolo terá gravações no Marrocos. Enquanto a série Reis, A Esperança, também terá cenas no exterior, captadas na Argentina.