Seriella Productions divulga números das superproduções de 2024 Produtora já está nos preparativos para as séries do próximo ano Famosos e TV|Do R7 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 )

A Rainha da Pérsia foi uma das superproduções de 2024 da Seriella Productions Divulgação/Seriella Productions

A Seriella Productions divulgou os números das superproduções do ano de 2024. A produtora celebrou as séries gravadas neste ano com um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Foram mais de 1.100 horas de gravações, 512 cenários construídos, mais de 900 atores contratados, 13.616 figurantes e 15.573 figurinos nos sets de filmagem de Até Onde Ela Vai, Neemias, Reis e A Rainha da Pérsia.

Confira:

Em 2025, novas séries estão confirmadas para serem produzidas no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste do Rio. Entre eles estão Paulo, O Apóstolo, a décima terceira temporada de Reis, Até onde Ele Vai, O Senhor e a Serva e Jó.