Tony Ramos está lúcido e ‘em plena recuperação’, diz boletim médico

Ator já conversa e está lúcido (Reprodução/TV Globo)

Tony Ramos, que passou por duas cirurgias no cérebro , segue em “plena recuperação”, segundo o último boletim médico, divulgado no início da tarde desta terça-feira (21). O ator, de 74 anos, “já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”.

“Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia”, informou a equipe médica responsável pelos cuidados do artista.

No dia 16 deste mês, Tony passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma subdural. Desde então, ele está internado. No último sábado (18), o ator chegou a receber alta do CTI, e, agora, está sob observação na Unidade Semi-Intensiva. No domingo, o artista precisou realizar mais um procedimento cerebral.

Leia o boletim médico na íntegra

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável.