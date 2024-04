Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morre vítima de câncer

Alto contraste

Anderson lutava contra o câncer desde 2022 (Reprodução/Instagram)

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer raro na região da virilha. A informação foi confirmada no Instagram do Grupo Molejo.

O músico estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 27 de fevereiro por sentir fortes dores. O cantor lutava contra um câncer inguinal desde outubro de 2022.

No início do ano passado, Anderson chegou a anunciar a cura da doença, mas precisou retomar o tratamento meses depois.

Nascido em agosto de 1972 no subúrbio do Rio de Janeiro, Anderson começou na música ainda jovem e, além do sucesso como cantor, tem 30 anos de carreira consolidada como compositor e instrumentista.

No início dos anos 1990, ele ganhou os holofotes ao integrar o grupo de pagode Molejo. A primeira canção de sucesso da banda foi Caçamba, também do álbum de estreia, intitulado Grupo Molejo.

Com músicas como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Cilada, a banda caiu de vez no gosto popular, invadiu as rádios e os programas de televisão e se tornou uma referência no gênero musical.

Em 2021, Anderson se envolveu em uma polêmica fora dos palcos após ser acusado de estupro por um rapaz de 21 anos. Em depoimento à polícia na época, o artista confirmou o envolvimento com a vítima, porém, negou que a relação tenha acontecido sem consentimento.

Anderson deixa quatro filhos.