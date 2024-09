Guilherme & Benuto gravam DVD com joias avaliadas em mais de R$ 500 mil, em São Paulo Além de figurinos e acessórios de grifes, o projeto contou com participações especiais, como Luan Santana e Ana Castela Música|Gabriela Guidotte e João Pedro Benedetti, do R7* 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Quinto projeto audiovisual dos irmãos sertanejos teve ingressos esgotados 15 dias antes da apresentação Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Um espetáculo musical misturado com um desfile de alta moda, que teve seus ingressos esgotados 15 dias antes, agitou a zona sul de São Paulo nesta terça-feira (3). A ocasião se tratava da gravação do quinto DVD da dupla sertaneja Guilherme & Benuto, intitulado +Amor + Música. Os irmãos, nascidos em Campinas (SP), cantaram ao lado de participações especiais, como Ana Castela e Luan Santana, além de ostentarem peças exclusivas, com itens de grifes internacionais e joias que ultrapassaram os R$ 500 mil.

Todos os figurinos usados na apresentação passaram pela curadoria da estilista Roze Motta, com a colaboração do também estilista Fabrício Neves, e a parte de joalheria incluiu rivieras e diamantes. “Criei figurinos que fossem uma verdadeira expressão da personalidade de Guilherme e Benuto, combinando a exclusividade das peças com as grifes internacionais e o glamour de cada joia escolhida”, detalhou Roze.

Os aspectos visuais, musicais e estilísticos surpreenderam positivamente o público, como relatado por Kátia Mariano, admiradora assumida da dupla e integrante de um fã-clube. “Sei que sou suspeita para falar, mas achei incrível. Todas as músicas estão maravilhosas e, como sempre, eles fazem tudo com muito amor, além de sempre tratar superbem seus admiradores”, completou a moradora de Amparo (SP).

‌



O projeto da dupla sertaneja trouxe um conceito tecnológico e músicas no estilo sertanejo raiz. Em entrevista exclusiva ao R7, os cantores revelaram que a escolha do repertório começou em dezembro de 2023 e que escutaram mais de mil canções.

“Queríamos músicas que combinassem com o conceito do DVD, que é algo tecnológico, mas, ao mesmo tempo, com vários ângulos do palco que dão a sensação de estar em ambientes diferentes. Então, o repertório também foi pensado assim. São 22 músicas divididas em quatro momentos, uma parte acústica, outra mais romântica e também aquelas mais animadas, mas todas conectadas”, explicou Benuto.

‌



Donos do hit "Duas Três", dupla se reúne novamente com Ana Castela para a faixa inédita "Mesma Língua" Fotos: Araujo/Agnews

A filmagem contou com participações de Ana Castela, Luan Santana, Menos É Mais, Nattan e Matheus Fernandes. A dupla é reconhecida pelo mix de ritmos no setlist, além do uso de instrumentos como violino e piano, marcas registradas dos irmãos e atípicas no meio sertanejo.

“A gente gosta muito de sempre chamar alguns parceiros e amigos para os nossos projetos. Tentamos sempre misturar os ritmos. Menos É Mais e Matheus Fernandes participam da mesma música; queremos fazer algo bem diferente. Algumas pessoas questionam sobre a escolha da Ana Castela porque já temos uma música juntos, mas ainda sentimos que precisávamos de outra no estilo sertanejão mesmo”, contou Guilherme.

‌



O projeto conta com 22 músicas inéditas que serão disponibilizadas em todas as plataformas musicais.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna