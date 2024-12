Isa Buzzi finaliza 1ª turnê e declara admiração por Jão: ‘Meu maior sonho de feat da vida’ Cantora, de 22 anos, que se apresentou em 15 cidades e dois países, encerra ciclo na carreira, mas avisa que 2025 terá muitas surpresas Música|Do R7 07/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 02h00 ) twitter

Isa Buzzi encerrou a primeira turnê com show em São Paulo Divulgação/Teca Lamboglia

Tênis estilo All Star e muita sombra azul! Esse foi o uniforme oficial dos fãs de Isa Buzzi durante a primeira turnê da carreira da cantora catarinense de 22 anos. Ao total, foram 12 estados, 15 cidades e dois países, Brasil e Portugal, com o encerramento no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no último domingo (1º). Com plateia lotada, principalmente por crianças e pré-adolescentes, a jovem artista se emocionou com o carinho e, principalmente, por concluir esse primeiro ciclo tão importante em sua trajetória.

“Me senti muito amada e muito grata, porque foi graças a essas pessoas que pude fazer a minha primeira turnê. E poder retribuir esse amor foi muito especial”, disse ela, em entrevista exclusiva ao R7.

Isa Buzzi é fã de rock e de artistas como Rita Lee e Jão Divulgação/Teca Lamboglia

Um dos momentos em que Isa mais sentiu a vibração dos fãs foi quando cantou alguns de seus hits, como a nova, Obcecada, além de Ex.ploda, Vilã e Direitos Autorais — essa última que rendeu a ela o Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil. Além disso, ela performou músicas de artistas que a inspiram, como Amy Winehouse, Rita Lee — que dedicou aos pais, fãs da roqueira — e Jão, por quem tem um carinho especial.

“Sou muito fã de rock, blues, jazz. Meus pais sempre colocavam isso para tocar em casa. E o Jão... me inspiro muito nele, porque acho que sempre soube valorizar o seu público. Sempre colocou o público em primeiro lugar. E ele é muito fofo, muito talentoso, faz músicas incríveis. Mas, acima das músicas, ele faz shows incríveis. O meu maior sonho de feat da vida é o Jão”, declarou.

A cantora pop, que também é compositora, soma quase 1 milhão seguidores em suas rede sociais atualmente. Ela deu início à trajetória musical aos 15 anos, postando vídeos na internet. Em novembro, Isa levou a turnê para a Europa e se apresentou no Porto e em Lisboa, em Portugal.

“Eu lembro que cheguei às 10h no local do show e a galera gritava, tinha fila. E eu falava: ‘Meu Deus, que loucura!’ E a maioria dos artistas, quando vai para Portugal, muitas vezes encontra o público brasileiro. Eu estava esperando encontrar também, mas não, eram portugueses”, contou Isa.

Para Isa, isso tudo é só o começo. A cantora já avisou que os fãs terão muitas surpresas em 2025. ”Acho que a galera não espera o que está por vir. Tem uma coisa muito grande chegando. Obcecada, que foi a última música que lancei, foi a última música de uma fase inteira. É o fim de algo que a gente construiu até hoje. E todo fim é bom. Porque gera um novo começo. E esse ano, assim, tá cheio de começos”, completou.