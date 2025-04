Marina Sena volta às origens com sonoridade do novo álbum, mas perde chance de mudar de tema Após o pop de ‘Vício Inerente’, artista mineira retorna à MBP com ‘Coisas Naturais’; turnê do projeto começa neste sábado (26) Música|José Pedro dos Santos*, do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Marina Sena volta a falar de namoros em álbum Reprodução/Instagram @amarinasena

Marina Sena estreia neste sábado (26) a turnê de seu terceiro álbum solo, Coisas Naturais, lançado em março. O novo trabalho da cantora de 28 anos foge da estética do anterior, Vício Inerente, com pegada mais eletrônica e pop, e se aproxima do primeiro projeto solo dela, De Primeira, focado em MPB.

Após dois anos, a artista mineira retornou neste disco com 13 músicas autorais que falam sobre relacionamentos — mais especificamente, um amor do passado e seu atual romance com o influenciador Juliano Floss.

O álbum abre com uma trinca de músicas, com destaque para Desmistificar, que tem uma das percussões mais interessantes do projeto, com um tambor fazendo a bateria principal, e Anjo, com o melhor instrumental do disco, que mistura bossa nova e funk dos anos 1980. A partir daí, Marina começa uma ‘troca de passes’ entre os dois relacionamentos.

Capa do novo álbum de Marina Sena, 'Coisas Naturais' Reprodução/Instagram @amarinasena

Sena aborda o ex em Lua Cheia e Sensei, e volta a citar Floss nas faixas seguintes, até chegar na final, Ouro de Tolo. Nela, a mineira coloca um ‘ponto final’ no luto pelo fim do antigo namoro com uma pegada de voz e violão, que acaba ofuscada por um ‘manifesto’ desnecessário no fim.

Em suma, Coisas Naturais é marcado pelos ótimos instrumentais feitos por A Outra Banda da Lua, primeiro grupo da carreira da cantora, e traz diversas sonoridades e estilos para o álbum — o ponto alto da produção.

Porém, Marina peca nas letras e temáticas. Com três álbuns na carreira, ela trata sobre amor da mesma forma em todos: o relacionamento começa, termina e, neste momento, a cantora tem uma explosão de superação.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna