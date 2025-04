Marina Sena lança novo álbum e web aponta indireta para Vivi Wanderley em música Cantora teria falado da ex-namorada de Juliano Floss em trecho de canção Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h41 ) twitter

Marina Sena lançou novo álbum e web apontou indireta para Vivi Reprodução/Instagram/@amarinasena/@vivi

A cantora Marina Sena lançou, na última segunda-feira (31), seu novo álbum, Coisas Naturais. A produção recebeu diversos elogios nas redes sociais, mas chamou atenção por um motivo diferente: uma suposta indireta para a influencer Vivi Wanderley.

A influenciadora digital, que acumula quase de 14 milhões de seguidores no Instagram, teve um relacionamento de dois anos com o namorado da artista, o criador de conteúdo Juliano Floss, entre 2021 e 2023.

Em um trecho da música Desmistificar, Marina fala sobre alguém com quem ela gostaria de ter mais que amizade e cita um antigo relacionamento dessa pessoa. “Você com aquela menina até bonitinha/Mas tinha cara de santinha, não era das minhas”, diz na letra.

Não demorou para que a internet apontasse que a cantora falava de Vivi na canção e a situação dividisse opiniões. “a marina sena MATOU a vivi ex do juliano floss”, escreveu uma pessoa no X. “Duvido muito que a Marina Sena perderia o tempo dela mandando indireta em música pra Vivi Wanderley”, disse outra.

A polêmica envolvendo Marina Sena, Juliano Floss e Vivi Wanderley começou porque, meses antes do término do namoro entre a influenciadora e o criador de conteúdo, os dois fizeram uma viagem para a Grécia, na qual a artista também esteve presente. A voz de Por Supuesto, então, ganhou o apelido de “talarica”.

Em janeiro de 2024, o novo casal publicou suas primeiras fotos juntos em uma viagem a Fernando de Noronha, mas ainda afirmavam que eram apenas amigos. Já em junho, foram vistos se beijando ao se despedirem em um aeroporto no Rio de Janeiro. O romance foi assumido por eles no início de julho.

