Ivete Sangalo alfineta seguidora após pergunta sobre viagem sem os filhos Cantora está com o marido no Peru e respondeu questionamento com bom-humor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/03/2025 - 13h01 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo respondeu seguidora com humor Reprodução/Instagram/@ivetesangalo

A cantora Ivete Sangalo está aproveitando as férias em uma viagem romântica com o marido, Daniel Cady, no Peru, e abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram para interagir com os seguidores.

Ao ser questionada sobre o motivo de estar viajando apenas com o amado — e ter deixado os filhos, Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7 anos, em casa —, a artista não perdeu a oportunidade de dar uma resposta afiada e repleta de humor.

“Mulher, a gente ligou para você, mandou a passagem, pegou seu endereço, fez as suas malas e você não veio. Aí teve que viajar eu e Daniel sozinhos”, debochou a cantora.

Ivete também explicou que os filhos ficaram felizes com a viagem dos pais e compreenderam que era um momento de descanso do casal.

‌



Em resposta a outra pergunta, a cantora ainda afirmou que uma viagem ao Peru com crianças exige planejamento. “Criança dá para vir, mas não dá para fazer todos os roteiros. Aqui é muito alto, tem que chegar com alguns dias de antecedência para adaptação. Acho que a partir de oito, nove anos já é mais tranquilo”, explicou.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.