Luana Piovani se revolta após Daniel Alves ser absolvido: 'Malditos todos' Jogador havia sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em 2024 Fabíola Reipert 28/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h45 )

Luana Piovani abriu o jogo sobre a absolvição de Daniel Alves Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani soltou o verbo nas redes sociais após a absolvição do ex-jogador de futebol Daniel Alves, nesta sexta-feira (28).

A Justiça da Espanha anulou a sentença que condenava o atleta por agressão sexual, em decisão unânime, por entender que não havia argumentos suficientes no depoimento da acusação.

A artista publicou nos stories do Instagram uma matéria sobre o assunto e disparou: “Malditos todos”. Além disso, ela compartilhou uma decisão do STF contra a prática de desqualificar a vítima de abuso sexual.

Pouco tempo depois, em outro post, Luana reforçou o espanto com a reviravolta judicial a favor do ex-jogador e questionou: “Como assim?”.

‌



Daniel Alves estava sendo julgado novamente pelas acusações de que teria estuprado uma jovem em uma boate de Barcelona, na Espanha, em dezembro de 2022.

O atleta foi preso em janeiro de 2023 e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em 2024. No entanto, desde março do ano passado, ele estava em liberdade condicional após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,5 milhões.

‌



Agora, com base na nova decisão do Tribunal Superior da Catalunha, a sentença do ex-jogador está anulada.

