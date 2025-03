Saiba como é o avião de R$ 1,2 bilhão fretado por Olivia Rodrigo para chegar a São Paulo Cantora vai se apresentar em festival de música nesta sexta-feira (28) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h42 ) twitter

Olivia Rodrigo fretou avião de R$ 1,23 bilhão para chegar em São Paulo Reprodução/Instagram/@oliviarodrigo

A cantora Olivia Rodrigo, de 22 anos, fará seu primeiro show em São Paulo (SP) nesta sexta-feira (28). A estrela internacional é uma das principais atrações do Lollapalooza 2025 e fretou uma aeronave para chegar à capital paulista.

O valor do Boeing 767-300ER, de propriedade da Omni Air International, chamou a atenção dos fãs. Avaliado em cerca de R$ 1,23 bilhão, o avião alugado pela artista conta com assentos de couro e serviço de entretenimento audiovisual.

Internamente, a aeronave possui uma cabine de corredor duplo com configuração habitual de seis assentos lado a lado na classe executiva e sete na econômica. Além disso, apresenta trem de pouso triciclo retrátil, com quatro rodas em cada trem principal e duas no trem do nariz.

O 767-300ER é a variante de longa distância do 767 original e entrou em serviço em 1988 pela American Airlines. Sua versão cargueira é um pouco mais cara que a versão de passageiros e é fabricada até hoje.

O avião vazio pesa 90.010 kg operacionalmente, enquanto o peso máximo de decolagem pode chegar a 186.880 kg. As dimensões do Boeing incluem um comprimento de 54,9 m, envergadura de 47,6 m, área das asas de 283,3 m² e altura da fuselagem de 5,41 m. A capacidade máxima de combustível é de 91.228 litros e o alcance máximo da aeronave é de 11.065 km.

Olivia Rodrigo se tornou a primeira mulher a emplacar três singles (good 4 u, deja vu e traitor) nas cinco primeiras posições da Parada de Singles do Reino Unido em uma única semana.

O show da estrela no Lollapalooza deve reunir músicas de seus dois álbuns: SOUR (2021) e Guts (2023).

