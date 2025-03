Sogra de Sandy chama atenção nas redes sociais por jovialidade Cantora mantém relacionamento discreto com o médico Pedro Andrade Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sogra de Sandy chamou atenção nas redes sociais Reprodução/Facebook

A vida amorosa da cantora Sandy é alvo de curiosidade dos fãs desde a época em que ela era adolescente e ficou famosa com a dupla Sandy & Júnior. Agora, o nome da artista voltou a ser assunto nas redes sociais, mas por um motivo diferente: sua sogra.

Após o fim do casamento de 24 anos com o músico Lucas Lima, anunciado em setembro de 2023, a filha de Xororó está vivendo um relacionamento longe dos holofotes com o médico nutrólogo Pedro Andrade.

A cantora já foi flagrada ao lado do novo namorado e, recentemente, surgiu ao lado da sogra, Maria Helena Carone Gomes, em uma foto descontraída nas redes sociais. O registro chamou atenção da internet, que se surpreendeu com a jovialidade da mulher.

A selfie das duas juntas, tirada durante a pré-estreia do documentário Bituca, sobre a vida de Milton Nascimento, foi suficiente para que os seguidores de Sandy fossem atrás do perfil de Maria Helena. No entanto, deram de cara com uma conta privada no Instagram.

‌



Já no Facebook, as publicações são mais frequentes e a sogra da artista costuma compartilhar fotos suas e reflexões.

Segundo informações do jornal Extra!, Maria Helena é natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, e aparece na internet como funcionária do instituto que leva o nome do filho, mas também já foi dona de um restaurante.

‌



Além do médico, ela também é mãe de Moriza Andrade, dentista que atua com procedimentos estéticos e harmonização facial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.