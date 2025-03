Snoop Dogg se coloca à disposição para resolver briga entre príncipes William e Harry Rapper afirma que qualquer coisa que faça os irmãos estarem ‘em um mesmo quarto’ vai valer a pena Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Snoop Dogg se ofereceu para resolver briga Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales/@snoopdogg/@theroyalfamily

A rixa na Família Real britânica entre os filhos do rei Charles 3°, os príncipes William e Harry, já dura há anos e não há previsão de fim. No entanto, uma figura improvável disse saber o que fazer para resolver a situação…

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror, o rapper Snoop Dogg revelou ter um plano para acabar com a tensão entre os irmãos. Segundo o cantor, ele conhece os dois há anos e está disponível para ajudá-los em uma reconciliação.

“Eles são irmãos, cara. Qualquer coisa que os faça estar em um mesmo quarto e os permita ser irmãos outra vez, vai valer a pena”, afirmou. “A vida é curta demais para não acertar as coisas, se o Snoop puder ajudar a melhorar essa relação, então vamos lá.”

Snoop Dogg também relembrou o convite feito há alguns anos por Harry, para que ele se apresentasse na festa de despedida de solteiro de William.

‌



“O Harry e o William, eu os conheço há muito tempo. O Harry me chamou para me apresentar na festa de despedida de solteiro do William, mas não consegui ir. Se eles me quiserem para qualquer apresentação, é só me chamar”, completou.

O relacionamento entre os príncipes William e Harry se tornou mais distante nos últimos anos, com o mais novo até mesmo alegando que entrou em uma briga física com o irmão no livro de memórias Spare (O que sobra, em tradução livre), lançado por ele em 2023.

‌



Na obra, Harry acusou o príncipe de Gales de agarrá-lo pelo colarinho e jogá-lo no chão. Ele também afirmou que William chamou Meghan Markle de “difícil e rude” durante uma discussão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.