Saiba quem é o novo namorado de Deborah Secco Atriz não assumia um novo relacionamento desde o fim do casamento com Hugo Moura Fabíola Reipert 27/03/2025 - 10h35 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h48 )

Deborah Secco está namorando novamente Reprodução/Instagram/@dedesecco

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, não faz mais parte do time das solteiras e está de namorado novo… O escolhido é o produtor musical Dudu Borges, de 42 anos.

Este é o primeiro relacionamento da artista desde o fim do casamento com o ator Hugo Moura, em abril de 2024, com quem ficou por quase 10 anos e teve uma filha, Maria Flor, de 9 anos.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso, Dudu Borges iniciou sua carreira artística em uma banda gospel. Em 2005, passou a trabalhar com grandes nomes do sertanejo, com quem mantém relação até hoje.

Entre os cantores com quem o cantor colabora, estão as duplas Jorge & Mateus e Henrique & Diego, o grupo Menos é Mais, além dos cantores Luan Santana, Gusttavo Lima, Michel Teló, Jorge Ben Jor, Glória Groove e MC Daniel.

O novo namorado de Deborah Secco também já atuou com diversos artistas internacionais, como Ricky Martin e Dulce María.

Além de produtor, Dudu é compositor e multi-instrumentista e está por trás de hits como Ai Se Eu Te Pego, Fugidinha, Humilde Residência, Acordando o Prédio, e muitos outros. Ele já trabalhou em mais de 200 álbuns e venceu o Grammy Latino em 2011 com a produção do álbum João Bosco & Vinícius.

