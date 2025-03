Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem lua de mel em hotel com diárias de até R$ 121 mil Casal passou alguns dias na África do Sul e agora está em Seychelles Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão em viagem de lua de mel Reprodução/Instagram/@nicolasprattes

A apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, e o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, estão em viagem de lua de mel. Os pombinhos se casaram na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, no dia 10 de janeiro.

Após uma viagem em família para Porto Seguro, na Bahia, com a filha da artista, Zoe, de 6 anos, o destino escolhido para o momento a dois foi o continente africano. Eles passaram alguns dias na África do Sul e agora estão em Seychelles, um arquipélago de 115 ilhas próximo da costa leste da África.

O casal está compartilhando diversos registros dos passeios e surpreenderam os seguidores ao mostrar o tamanho do quarto em que estão hospedados no hotel Four Seasons, que tem diárias de até R$ 121 mil e suítes com mais de 1000 m².

Além disso, o local ainda conta com uma piscina de borda infinita privativa, jacuzzi dentro e fora da suíte e outros diferenciais. “Isso tudo é o nosso quarto”, revelou Nicolas Prattes ao mostrar o ambiente.

‌



Sabrina Sato também agradeceu a recepção carinhosa após eles serem recebidos com champanhe, frutas e foto do casal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.