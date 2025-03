Mulher de Amado Batista posa em fazenda do cantor e se declara: ‘Meu escudo’ Casal voltou de lua de mel na Bahia após casamento marcado por transtornos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h51 ) twitter

A influenciadora Calta Franciele, de 23 anos, se declarou ao marido, o cantor Amado Batista, de 74 anos, nas redes sociais. Os pombinhos voltaram da viagem de lua de mel no Morro de São Paulo, na Bahia.

Em uma foto compartilhada pela Miss Universe Mato Grosso 2024, o casal está posando no Sítio Esperança, propriedade do cantor em Goiás. Na legenda, ela escreveu: “Meu escudo, minha força, minha calmaria, meu apoio, meu amigo e agora meu marido… ❤️”.

Os dois se casaram no dia 15 de março, em Cocalinho, no Mato Grosso, após oficializarem a união no civil. A cerimônia religiosa ocorreu na Fazenda AB, outra posse de Amado Batista, avaliada em R$ 350 milhões.

‌



O evento, no entanto, teve mais transtornos do que glamour. O buffet contratado não apareceu, os doces não derreteram com o calor, e o momento do buquê acabou virando uma verdadeira bagunça, com as convidadas se batendo para pegar as flores.

A viagem de lua de mel também não ficou livre de perrengues. Calita esqueceu de levar biquínis na mala para aproveitar o resort luxuoso, com diárias entre R$ 900 e R$ 1.800, e precisou improvisar.

‌



“Esqueci que eu casei. Vim para a lua de mel [sem nenhum biquíni]”, contou. “A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos. Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor.”

Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. O casal costuma ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais, em razão da diferença de 51 anos entre eles.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.