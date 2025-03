Fabiana Justus celebra passeio em família durante remissão de leucemia Empresária compartilhou registros em roda-gigante com os filhos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h35 ) twitter

Fabiana Justus compartilhou fotos com os filhos em roda-gigante Reprodução/Instagram/@fabianajustus

A empresária Fabiana Justus comemorou, no último domingo (23), um momento especial ao lado dos filhos. Ela compartilhou nas redes sociais um carrossel de fotos com as gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, e com Luigi, de 1 ano, em uma roda-gigante.

“Como eu sonhei em voltar a fazer programas em família ❤️🙏🏻🥰”, escreveu na legenda da publicação, que já acumula mais de 70 mil curtidas.

O passeio teve um significado importante para Fabiana, que está em remissão de uma leucemia mieloide aguda, diagnosticada no início de 2024.

Desde a descoberta da doença, a filha do empresário Roberto Justus tem dividido com os seguidores sua rotina de tratamentos e recuperação, além de mostrar o apoio da família nesse momento marcado por desafios.

Nos comentários da postagem, Fabiana recebeu o carinho dos amigos, familiares e fãs. “Amo vcs”, escreveu a apresentadora da RECORD Ticiane Pinheiro. “Que benção ver você feliz e com saúde”, disse outra pessoa.

