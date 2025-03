Casamento de Amado Batista tem briga feia por buquê 💐! Veja a cena

Casamento de Amado Batista tem briga feia por buqu√™ ūüíź! Veja a cena Fest√£o no √ļltimo s√°bado n√£o escapou de convidadas se engalfinhando pelo buqu√™ Fab√≠ola Reipert|Fab√≠ola ReipertOpens in new window 19/03/2025 - 10h18 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h18 ) twitter

Convidadas brigam pelo buquê no casamento de Amado Batista e Calita Franciele Reprodução/Instagram/@calitafransouza e Reprodução/Instagram/@jakelinytv

O casamento do cantor Amado Batista, de 74 anos, com a influenciadora Calita Franciele, de 23 anos, segue dando o que falar. Agora viralizou um v√≠deo de duas convidadas se engalfinhando para pegar o buqu√™ ūüíź da noiva.

A treta aconteceu no fest√£o promovido pelo casal no s√°bado (15) na Fazenda AB, uma das propriedades do cantor, avaliada em R$ 350 milh√Ķes, em Cocalinho, no Mato Grosso.

A ‚Äėbriga‚Äô divertiu a noiva, que precisou intervir ap√≥s a disputa pelo buqu√™ ficar bem intensa. Ser√° que as mo√ßas tamb√©m est√£o √† procura de um marid√£o rico? ūüźć

