Amado Batista se casa com noiva 51 anos mais nova Casal oficializou união no civil e irá realizar festa em fazenda de R$ 350 milhões do cantor no sábado (15) Fabíola Reipert 14/03/2025 - 10h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h49 )

Amado Batista e Calita Franciele oficializaram a união no civil Reprodução/Instagram/@calitafransouza

O cantor Amado Batista, de 74 anos, celebrou sua união civil com a miss Calita Franciele, de 23 anos, na última quinta-feira (13). A cerimônia intimista ocorreu no Cartório de 2º Ofício de Água Boa, no Mato Grosso, e foi restrita a familiares e padrinhos do casal.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou a preparação para o evento, incluindo vídeos em que aparece arrumando o cabelo e fazendo a maquiagem. Ela também mostrou registros da sessão de fotos que realizou e de um brinde com a mãe.

Em um vídeo, também é possível ver o momento em que a Miss Universe Mato Grosso e o cantor trocaram as alianças e assinaram os documentos, oficializando o casamento.

Para a ocasião especial, Calita usou um vestido branco de um ombro só, com manga longa e uma fenda na perna. Ela completou o visual com uma sandália branca e um buquê de rosas na mesma cor. Já Amado Batista escolheu um estilo mais discreto, com calça escura e uma camisa de botão também branca.

‌



A união no civil acontece dois dias antes da grande festa planejada pelos pombinhos. A celebração será no próximo sábado (15), às 16h30, na Fazenda AB, uma das propriedades do cantor, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O lugar tem 35 mil hectares e é avaliado em R$ 350 milhões.

Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. O casal costuma ser alvo de críticas nas redes sociais, em razão da diferença de 51 anos entre eles.

‌



Em razão disso, a Miss Universe Mato Grosso tranca frequentemente os comentários de suas publicações para evitar ler “maldades”.

Mas que povo invejoso, né? Eles estão tão felizes…

