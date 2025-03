Menino Ney deixa a ‘família margarina’ de lado e se joga em festa cheia de mulheres O jogador, o pai e amigos teriam se reunido com colegas em um sítio no interior de SP Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/03/2025 - 08h21 (Atualizado em 14/03/2025 - 08h21 ) twitter

Neymar se envolve em mais uma polêmica Raul Baretta/ Santos FC — 02.03.2025

Neymar, que ultimamente vinha se mostrando publicamente um moço de família comportado e caseiro, com fotos e vídeos em suas redes sociais dignos de um comercial de margarina, teria participado ao lado do pai e de seus “parças” de uma festa regada a mulheres em um sítio na cidade de Araçoiaba, em São Paulo, que varou a madrugada.

Algumas das moças chegaram de van, e teriam sido até contratadas. Outros convidados foram no helicóptero dele.

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, que está grávida da segunda filha do casal, teria recebido vídeos dele no local, causando uma nova crise no relacionamento conturbado deles, cheios de idas e vindas, segundo o Portal LeoDias.

Neypai tentou apaziguar a situação, dizendo que o filho não havia feito nada de errado… que só foi mesmo lá para acompanhar.

Depois da notícia ser divulgada aos quatro cantos, Menino Ney postou uma foto em casa com a seguinte legenda: “Novelinha e dormir”.

Então, tá, né?

