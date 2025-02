Namorada de Amado Batista toma atitude inesperada após críticas por diferença de idade Calita Franciele está de férias com o cantor em Fernando de Noronha e gosta de mostrar momentos com o amado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/01/2025 - 11h52 (Atualizado em 16/01/2025 - 12h58 ) twitter

Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde junho de 2024

A namorada do cantor Amado Batista está sofrendo com a onda de comentários maldosos que vem recebendo dos fãs do cantor nas redes sociais e resolveu tomar uma medida drástica…

Depois das críticas por ser 51 anos mais jovem que o músico, Calita Franciele, de 22 anos, desativou os comentários nas redes sociais, impedindo que os usuários deixem mensagens em suas fotos.

Ela é Miss Universe Mato Grosso e está postando fotos e vídeos de uma viagem romântica por Fernando de Noronha (PE) ao lado do amado. Calita gosta bastante de expor o relacionamento e mostra diversos momentos com o cantor.

O casal está junto desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. Amiga de Amado, a cantora Roberta Miranda confirmou o namoro dos dois em dezembro e, além de elogiar Calita, disse que a moça estava “xonada”.

‌



Até o momento, Calita não se pronunciou sobre a decisão de fechar os comentários das publicações em seu Instagram.

Mas que povo maldoso! Nada a ver ficar falando da diferença de idade deles, né? O importante é o amor!

