Isis de Oliveira acusa ex-marido de traição com sua sobrinha: ‘Não sei quem é pior’ Atriz ainda relatou as agressões que sofreu quando era casada com ele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isis de Oliveira faz acusações contra o ex-marido Reprodução/Facebook/@isisdeoliveirareal

A atriz Isis de Oliveira afirmou que seu ex-marido, o egípcio Hazem Roshdi, a traiu com sua sobrinha, enquanto ainda estavam casados. A revelação bombástica ocorre dias após ela acusá-lo de agressão.

“Minha sobrinha teve um caso com meu ex-marido. Não sei quem é pior, se ele ou ela. Uma pessoa que faz isso com a tia vai para o inferno. Nunca contei sobre isso, tenho vergonha”, disparou a artista ao Extra.

Segundo Isis, ela percebeu o envolvimento dos dois após Hazem contar sobre as mensagens que a jovem havia enviado para ele. A atriz afirmou que a moça confessou a traição.

A artista ainda detalhou as agressões que sofria do ex-marido enquanto moravam juntos, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com ela, a violência ocorria sem motivo.

‌



“Fiquei sete anos com ele acreditando que a errada era eu. A primeira agressão foi em 2017. Depois, as coisas se repetiram até que percebi que não dava mais, e que aquele homem ia acabar comigo”, relatou. “Recentemente, quando pintores vieram reformar meu apartamento, eles encontraram uma faca com inscrições árabes escondida por ele.”

Isis de Oliveira ficou conhecida na década de 1980, quando fez parte do elenco dos programas de humor de Jô Soares e interpretou personagens em diversas novelas. Atualmente, ela acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre beleza e publica vídeos de humor.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.