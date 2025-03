Após traição, marido de Iza agora diz que é caseiro e que cuida da filha em tempo integral Yuri Lima pausou a carreira de jogador de futebol para se dedicar à Nala, de cinco meses Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h47 ) twitter

Yuri Lima está cuidando da filha em tempo integral Reprodução/Instagram/@yurilima94

O marido da cantora Iza, Yuri Lima, tem uma nova ocupação 24 horas por dia e sete por sete, sem folga…

Ele disse que deu uma pausa na carreira de jogador de futebol para se dedicar à filha Nala, de cinco meses, em tempo integral e afirmou que é um pai presente.

Yuri deixou o time Mirassol após ter traído Iza. Ela perdoou, e agora ele não sai do lado dela.

O ex-jogador deu entrevista para a Quem dizendo que é um “cara muito família”. Ele troca fraldas e dá banho.

Yuri e Iza começaram a ficar juntos dois meses depois do fim do casamento da cantora com o produtor musical Sérgio Santos.

O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2024 e, em abril, a artista anunciou a gravidez. Quando estava no sexto mês de gestação, Iza terminou o relacionamento ao descobrir que havia sido traída.

No mês seguinte, a cantora perdoou Yuri Lima e eles reataram.

