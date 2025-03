Marcelo Rubens Paiva encontra DVD pirata de ‘Ainda Estou Aqui’ e diverte fãs Filme baseado em seu livro venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h26 ) twitter

DVD pirata de 'Ainda Estou Aqui' é o 'filé' Reprodução/X/@marcelorubens

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, se tornou assunto nas redes sociais após compartilhar, no último domingo (9), uma imagem de uma versão pirata do filme baseado em seu livro.

No X (antigo Twitter), o filho de Eunice e Rubens Paiva publicou a capa amassada do DVD, que tem um título um pouco diferente do original: “Ainda to Aqui”. Além disso, no cartaz do disco falso também é possível ler uma garantia de qualidade técnica: “Imagem e som filé”.

A descrição gerou dúvidas em Marcelo, que escreveu na legenda da publicação: “Filé?”. A situação divertiu os fãs do escritor, que logo explicaram que o termo era uma gíria para algo de boa qualidade.

“Sinônimo de pirataria de boa qualidade, ou seja, o camarada não gravou a tela do cinema com o celular, provavelmente, ele baixou o MP4 em alta resolução e disponibilizou por um preço mais acessível”, escreveu um usuário.

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui conquistou o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. Já a atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva rendeu à atriz um Globo de Ouro.

