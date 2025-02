Após sofrer agressão, Marcelo Rubens Paiva posta trecho de música de ‘Ainda Estou Aqui’ Escritor não mencionou incidente, mas escolheu a canção ‘É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo’ para se manifestar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h00 ) twitter

Marcelo Rubens Paiva foi agredido em bloco de pré-Carnaval Reprodução/X/@marcelorubens

O escritor Marcelo Rubens Paiva fez um post no X (antigo Twitter) em referência ao filme Ainda Estou Aqui, adaptação de seu livro de mesmo nome, que conta a história de sua família.

A publicação ocorre após ele ser agredido em um bloco de pré-Carnaval no último domingo (23).

Tudo começou quando Marcelo estava no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, onde era um dos homenageados. Momentos antes do desfile começar, um homem tentou atingir o escritor com uma latinha de cerveja e uma mochila.

Após o incidente, ele e outros integrantes do bloco foram até o cordão de isolamento e discutiram com o agressor. A situação levou a um princípio de confusão que precisou ser apartada.

‌



O desfile, então, seguiu normalmente.

Horas depois, Marcelo usou as redes sociais para se manifestar. Sem mencionar o ocorrido, o escritor utilizou um trecho da música “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, da trilha sonora de Ainda Estou Aqui, para mandar um recado.

‌



“Eu cheguei de muito longe/E a viagem foi tão longa/E na minha caminhada/Obstáculos na estrada/Mas enfim aqui estou", escreveu ele.

Nos comentários, Marcelo recebeu uma onda de apoio. “Você, sua mãe e a história da sua família são maiores do que qualquer um desses seres abjetos! Vocês são a minha certeza de caminhar ao lado certo da história! Queria poder te dar um abraço um dia! Fique firme e obrigada por ainda estar aqui!”, escreveu uma pessoa.

Eu cheguei de muito longe

E a viagem foi tão longa

E na minha caminhada

Obstáculos na estrada

Mas enfim aqui estou pic.twitter.com/K7f0UVDpBT — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) February 24, 2025

