Luana Piovani se recusa a pedir desculpas para Neymar e prefere pagar R$ 50 mil de indenização Jogador queria que a atriz se retratasse para não entrar com ação judicial contra ela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h10 )

Luana Piovani teria se recusado a pedir desculpas publicamente para Neymar Reprodução/Instagram/@luapio/@neymarjr

A atriz Luana Piovani se recusou a pedir desculpas para o jogador Neymar publicamente e mandou o atleta manter o processo na Justiça em que pede R$ 50 mil de indenização a ela.

Tudo começou quando a artista xingou o atleta de mau-caráter, péssimo pai, mau exemplo, entre outras coisas, e o acusou de apoiar um projeto de privatização de praias. Na época, ele respondeu falando que ela é louca.

Para que Neymar não entrasse com uma ação judicial contra Luana, a defesa do jogador teria elaborado um pedido de desculpas para a atriz reproduzir em seu perfil no Instagram.

No entanto, ela teria se recusado e preferido que o jogador seguisse com o processo em que pede R$ 50 mil de indenização.

‌



Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Luana Piovani vai responder por injúria e difamação.

Essa briga não tem fim... De que lado vocês estão?

