Luana Piovani fala sobre vida de solteira: "Exercício de força e inteligência" A atriz está sem namorar desde o ano passado e revelou não ter se envolvido com ninguém em sua última temporada no Brasil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/01/2025 - 12h58 (Atualizado em 15/01/2025 - 13h01 )

Luana Piovani abriu o jogo sobre vida amorosa Reprodução/Instagram/@luapio

A atriz Luana Piovani revelou nas redes sociais como anda a solteirice. A artista está sem um relacionamento sério desde julho de 2024, quando terminou o namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt.

Após abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram para interagir com os fãs, Luana foi questionada sobre como está a vida de solteira. “Um exercício de força e inteligência”, disse a atriz.

Luana, no entanto, afirmou que não sente falta de “alguém para compartilhar a vida” e escreveu: “Tenho dois filhos pequenos que moram comigo e três para administrar”. Com humor, a artista completou: “Ainda não dá pra sentir que não está tudo compartilhado”.

A atriz é mãe de três filhos: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 9, frutos de seu antigo casamento com Pedro Scooby.

Essa não é a primeira vez que Luana expõe como andam os seus relacionamentos. Após passar uma temporada no Brasil, ela revelou nas redes sociais que não se envolveu com ninguém durante esse período no país.

“Não peguei ninguém, né. Maravilhoso… Achei que estava vindo com o rodo, olha, realmente…”, disse a atriz.

O motivo da “solidão” de Luana surpreendeu os usuários. “Os que estão visualmente interessantes, são tudo ‘boy lixo’. Aí não tem”, afirmou a artista.

Puxado…

