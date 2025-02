Maiara faz mudança radical no visual e divide opiniões; veja o antes e o depois Cantora se tornou assunto nas redes sociais ao aparecer com o cabelo curtinho em férias com a família Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/02/2025 - 14h12 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h12 ) twitter

Maiara mudou o visual e cortou o cabelo curtinho Reprodução/Instagram/@almirahenriquepereira/@maiara

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, surpreendeu os fãs de novo! No entanto, dessa vez, não foi por causa da magreza...

A sertaneja está de visual novo e, após passar a maior parte da vida com os cabelos longos, cortou os fios bem curtinhos.

A mudança foi exibida nas redes sociais em publicações feitas pela mãe das cantoras, Almira. As três estão em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, com o noivo de Maraisa, Fernando Mocó.

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, Maiara aparece se divertindo no mar e fazendo stand up paddle.

‌



“Esse cabelo ficou muito incrível”, escreveu Almira na legenda de um dos vídeos. “Cada pose é um flash, tá muito gata, minha gata maravilhosa!”, disse a mãe das sertanejas em outro.

O novo visual da cantora, no entanto, dividiu a opinião dos fãs. Enquanto uma pessoa escreveu no Twitter: “Muito apaixonada na Maiara com o cabelo curtinho! Maiaravilhosa”, outra afirmou: “Eu tô estranhando a Maiara sim”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.