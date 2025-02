Oruam provoca a polícia, vai preso ‘de propósito’, paga fiança e divulga álbum sobre liberdade Rapper foi detido em blitz no Rio de Janeiro e anunciou, no mesmo dia, novo lançamento na música Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/02/2025 - 13h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h21 ) twitter

Oruam foi detido pela polícia e anunciou, no mesmo dia, álbum 'Liberdade' Reprodução/Instagram/@oruam

O rapper Oruam, filho do líder do Comando Vermelho Marcinho VP, foi detido no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (20), durante uma blitz.

Ele realizou manobras perigosas e dirigiu na contramão em frente a uma viatura da Polícia Militar.

Agora, vamos lá... Ele provoca a polícia, foge de uma blitz e faz um cavalo de pau na cara dos policiais, e vai preso.

Em seguida, na porta da delegacia, aparecem várias pessoas com plaquinhas escrito “Solta, Oruam”. Tudo bem orquestrado.

‌



As placas, inclusive, utilizavam cartazes brancos e canetas pretas, tudo padronizado, com cara de combinado.

O músico, então, paga a fiança de R$ 60 mil e, no mesmo dia, divulga o lançamento de um álbum chamado “Liberdade”, sem mencionar a prisão...

Oruam até negou que o ocorrido tenha sido uma estratégia de marketing e que a prisão foi proposital, mas fica difícil de acreditar, né?

