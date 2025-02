Volta por cima? Após críticas, Maiara recebe chuva de elogios ao posar de biquíni

Maiara, da dupla com Maraísa, passou a receber elogios ao invés da chuva de críticas em suas fotos nas redes sociais. Agora, a cantora posou de biquíni e conquistou o público. "Deu uma encorpada, agora ninguém pode ficar xingando ela", comentou Fabíola Reipert. Lembrando que Maiara foi alvo de comentários negativos desde que emagreceu 40 quilos e gerou polêmicas com fotos e vídeos do corpo.