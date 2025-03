Ingrid Guimarães diz que foi coagida e ameaçada em voo nos EUA: ‘Situação abusiva’ Atriz relatou nas redes sociais que foi constrangida publicamente por funcionários da companhia aérea American Airlines Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/03/2025 - 10h53 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h53 ) twitter

Ingrid Guimarães relatou ter sido coagida em voo Reprodução/Instagram/@ingridguimaraes

A atriz Ingrid Guimarães relatou nas redes sociais, no último domingo (9), que viveu uma situação “absurda” e “abusiva” em um voo de Nova York para o Rio de Janeiro. Segundo a artista, ela foi coagida e ameaçada por funcionários da companhia aérea American Airlines por não aceitar trocar de assento.

Em uma série de publicações no X (antigo Twitter), a brasileira deu detalhes sobre o ocorrido. Inicialmente, ela questionou os seus seguidores: “Alguém aqui já teve problemas com a American Airlines?”.

Em seguida, Ingrid explicou o que houve. “Comprei uma passagem na Premium Economy e quando já estava sentada com o cinto colocado, um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu lugar que você pagou”, contou a atriz.

Após se recusar a sair de seu lugar, dizer que não conhecia essa regra e que era seu direito permanecer onde estava, ela afirmou que os funcionários da companhia aérea a coagiram, dizendo que ela nunca mais viajaria de American Airlines.

“Eu disse: ‘Tudo bem’. Aí foram aparecendo 3 pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o vôo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do vôo por minha causa. Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse com ameaças.”

A situação piorou quando Ingrid reforçou que não iria sair, pois o lugar era dela e tinha pagado por ele, portanto não iria para um assento pior. “Aí veio uma funcionária gritando: ‘Vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando. Não satisfeita, ela anunciou no microfone num vôo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um vôo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação”, continuou a atriz.

A artista ainda revelou que sua irmã e seu cunhado, que falam um inglês melhor, tentaram ajudar e uma funcionária mandou eles “calarem a boca”. “O único comissário brasileiro que tinha me disse a seguinte frase: ‘Querida, melhor você sair por bem ou por mal.’”

Com o constrangimento público e brasileiros, que não sabiam da situação, gritando com ela, Ingrid decidiu ir para a classe econômica. “Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca deram um voucher sem me explicar nada, apenas um papel na minha mão (que achei que fosse a nova passagem) dizendo que eu tinha um descontinho de 300 dólares na próxima passagem. Inacreditável!”, disparou.

Por fim, a atriz questionou o que ela tem a ver com a cadeira quebrada da executiva dos outros e se não deveriam oferecer a troca de lugar para outras pessoas, dando possivelmente uma bonificação ou um desconto. “Uma negociação e não uma imposição?”, perguntou Ingrid.

Nos comentários da publicação, Ingrid Guimarães recebeu o apoio dos fãs. “Só não contavam com a sua visibilidade, né? Espero que com esse lamentável acidente, você dê voz a tantas Ingrid que passam por isso. Te adoro. Você é gigante!”, escreveu uma pessoa.

Além disso, a American Airlines solicitou que a brasileira entrasse em contato para passar mais informações sobre o ocorrido. “Gostaríamos que nossos especialistas dessem uma olhada mais de perto. Por favor, nos encontre em DM com seu melhor número de contato e endereço de e-mail”, disse a companhia aérea.

