Ingrid Guimarães diz ter sido confundida com Julia Roberts: 'Respeita minha história' Atriz brasileira estava no aeroporto de Paris quando foi abordada por desconhecida Fabíola Reipert 29/01/2025 - 12h20

Ingrid Guimarães foi confundida com Julia Roberts Reprodução/Instagram/@ingridguimaraes/@juliaroberts

A atriz Ingrid Guimarães revelou nas redes sociais que foi abordada por uma mulher no aeroporto de Paris após ela achar que estava diante de uma estrela de Hollywood.

A desconhecida teria parado Ingrid com o objetivo de comentar a semelhança da artista com a atriz americana Julia Roberts.

Segundo Ingrid, a mulher disse que a filha viu uma propaganda de Julia Roberts em uma loja de perfumes e, ao dar de cara com a brasileira no aeroporto, achou que as duas eram a mesma pessoa.

“A coisa mais maravilhosa que aconteceu hoje. Estou no aeroporto de Paris. Veio uma mulher e falou assim, que a filha dela virou para ela agora e falou: ‘Mãe, a mulher da foto está aqui’. Sabe qual é a foto? [Ingrid vira a câmera do celular e mostra]. Julia Roberts!”, relatou a atriz.

Ingrid se divertiu com a confusão e escreveu “Respeita a minha história!” no story em que contou o caso.

