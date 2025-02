Bruna Biancardi se despede da Arábia Saudita após Neymar rescindir contrato com clube Influenciadora agradeceu e compartilhou registros de momentos que viveu no país Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/01/2025 - 13h50 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi postou fotos com a família para se despedir da Arábia Saudita Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A influenciadora Bruna Biancardi se despediu da Arábia Saudita nesta terça-feira (28) após o jogador Neymar rescindir o contrato com o clube Al-Hilal. A brasileira viveu no país do Oriente Médio por quase um ano e recordou momentos especiais.

Em uma publicação no Instagram, Bruna compartilhou fotos com a família na Arábia e escreveu: “Obrigada, Arábia Saudita pelos momentos incríveis que experienciamos aqui. Obrigado por tanto respeito e afeto com a nossa família. Foram meses maravilhosos que vão ficar para sempre em nossos corações”

Entre os registros escolhidos, estão fotos de Mavie, filha de Bruna e Neymar, no país, idas aos jogos do Al-Hilal, eventos e diversos passeios.

A publicação acumula mais de 440 mil curtidas até o momento e já recebeu quase 5 mil comentários. Enquanto os fãs brasileiros desejam que o casal seja bem-vindo novamente, já que deve retornar ao país, os árabes afirmam que irão sentir saudades.

‌



“O Brasil espera vocês”, afirmou um perfil. “Não sei se o tradutor traduzirá ou não os sentimentos dos torcedores do Al Hilal, mas espero que nossa mensagem chegue até você. Nós te amamos muito”, disse outro.

Após rescindir o contrato com o Al-Hilal, Neymar é esperado no Santos, clube em que foi revelado. O jogador se recupera de uma lesão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.