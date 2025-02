Ex-mulher de Hulk abre o jogo sobre momento no amor após ter sido trocada pela sobrinha Iran Ângelo se separou do jogador em 2019 e namora há quase dois anos com Lucas Suassuna Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/01/2025 - 11h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h08 ) twitter

Iran Ângelo vive novo momento no amor após se separar de Hulk Paraíba Reprodução/Instagram/@iran_angelo

A ex-mulher de Hulk Paraíba, Iran Ângelo, revelou como anda a sua vida amorosa. A influenciadora foi casada durante 12 anos com o jogador do Atlético Mineiro e o relacionamento chegou ao fim em 2019.

A separação do casal, no entanto, foi marcada por polêmicas. Poucos meses após o término do casamento, Hulk assumiu que estava namorando Camila Ângelo, sobrinha de Iran, que havia sido madrinha de casamento dele e da ex-esposa.

Em entrevista à Quem, Iran revelou que foi necessário um período para se reencontrar, mas disse que hoje está “apaixonada” pelo namorado, Lucas Suassuna, com quem está há quase dois anos.

“Foi preciso um tempo. Foram quase quatro anos para recomeçar a minha vida, mas encontrei uma pessoa maravilhosa. Estou apaixonada! Vida que segue”, afirmou.

‌



A influenciadora ainda comentou que recebeu suporte da família após o fim da relação com Hulk. Entre as pessoas que a ajudaram, está o influenciador Yugnir, sobrinho dela e irmão de Camila, que não foi nem ao casamento da irmã com o jogador neste mês.

“O Yugnir é meu sobrinho, que me apoia, acolhe, me ajuda… Ele toma conta das minhas coisas, me ajuda com trabalho. Considero um filho!”, relatou.

‌



Para Iran, o apoio do público também foi importante para que ela pudesse se reerguer. “Esse amor que recebo das pessoas me fez seguir uns anos atrás. Sou muito grata a Deus por todas essas pessoas que me acolhem muito”, finalizou.

Desde que anunciaram o relacionamento, Hulk Paraíba e Camila Ângelo são alvos de diversas críticas nas redes sociais. O jogador, inclusive, bloqueou os comentários em seus posts.

Enquanto isso, as publicações de Iran são repletas de comentários em sua defesa. “O sorriso de quem não trai é diferente”, escreveu um. “Mil vezes mais linda do que a sobrinha. Hulk Paraíba trocou uma Ferrari num Fusca”, disse outro.

