Semelhança de filha de Zezé Di Camargo com pai do cantor surpreende a web: 'Cópia' Graciele Lacerda compartilhou novos registros de Clara nas redes sociais Fabíola Reipert 10/03/2025 - 13h20

Graciele Lacerda compartilhou novas fotos da filha Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

A mulher de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez uma publicação no Instagram, no último domingo (9), mostrando a filha, Clara, de dois meses, usando biquíni pela primeira vez e sentindo a água da piscina.

A postagem rendeu milhares comentários e dividiu opiniões. “Água de piscina não é bom pra bebês porque tem cloro”, escreveu uma pessoa. “Acho tão pequena pra tanto!”, criticou outra. Enquanto isso, outros usuários disseram: “Logo, logo ela estará nadando nessa piscina” e “Clara parece ter gostado da piscina”.

No entanto, o que chamou a atenção nos registros foi a semelhança da bebê com o avô Francisco Camargo, pai do cantor sertanejo, que faleceu em 2020.

“Ela é foto cópia do Seu Francisco, nem os filhos parecem tanto. Uma boneca”, escreveu uma pessoa. “Zezé vai ficar o tempo todo olhando a Clarinha e chorando lembrando do pai”, disse outra. “É impressionante como a neném veio o avô todinha”, comentou uma terceira.

‌



O corpo de Graciele também foi elogiado pelos usuários, que se impressionaram com a barriga chapada da mulher de Zezé pouco tempo após dar à luz. “Mamãe gata”, comentou um perfil. “Nem parece que um bebê acabou de sair daí”, falou outro.

