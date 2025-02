Treta em família! Nora de Zezé Di Camargo chama Graciele Lacerda de hipócrita Mulher do cantor foi criticada por Amabylle Eiroa após mostrar uma foto do enteado, Igor Camargo, no quarto da filha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/02/2025 - 11h12 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h12 ) twitter

Amabylle Eiroa criticou Graciele Lacerda e a chamou de hipócrita Reprodução/Instagram/@amabylle_eiroa/@gracielelacerdaoficial

A nora do cantor Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa, chamou a mulher do sogro, Graciele Lacerda, de hipócrita. Eita!

Tudo começou quando Graciele mostrou uma foto do enteado, Igor Camargo, marido de Amabylle, no quarto da filha recém-nascida dela e de Zezé. No retrato, o filho do cantor está ao lado das irmãs Camilla e Wanessa Camargo.

Como Graciele é brigada com Igor, Amabylle resolveu defender o marido, apontando a hipocrisia da influenciadora.

“Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas a afronta dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal,” escreveu a nora de Zezé.

Amabylle continuou: “Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo: primeiro, com um processo criminal, que ela nem ao menos assume que perdeu, e agora com outro processo cível, ainda em andamento, também contra ele. Quanta hipocrisia”.

A mulher de Igor ainda disse que a imagem do marido nem deveria aparecer no perfil da influenciadora “se houvesse o mínimo de respeito pela situação que se desenrola nos bastidores.”

Vale lembrar que Amabylle acusou Graciele de criar um perfil falso para atacar a família Camargo.

Xiii…

