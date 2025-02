Karla Sofía Gascón revela que não vai renunciar à disputa pelo Oscar Atriz de ‘Emilia Pérez’ se pronunciou após publicações polêmicas nas redes sociais serem encontradas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h30 ) twitter

Karla Sofía Gascón teve publicações polêmicas expostas Reprodução/Instagram/@karsiagascon

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Pérez, revelou que não irá abrir mão de sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz. A declaração ocorre após diversas postagens preconceituosas da artista no X (antigo Twitter) serem desenterradas.

“Eu não posso renunciar a uma nomeação porque não cometi nenhum crime nem causei dano a ninguém”, disparou em entrevista à CNN. “Não sou racista nem nada do que toda essa gente está tentando fazer com que as pessoas acreditem que sou.”

As acusações de racismo foram feitas após a artista ter feito comentários no passado em que criticava a cultura muçulmana, o caso de George Floyd e a diversidade no próprio Oscar.

Karla Sofía ainda contou que está recebendo o apoio do elenco de Emilia Pérez em meio às polêmicas e falou que o post em que ofende Selena Gomez, atriz que também está no filme, é falso.

“Não é meu, eu jamais disse algo sobre a minha companheira. Jamais falaria dela assim. Criam várias questões, não sabem o que é de verdade e o que não, mas eu sei, claro”, continuou a artista.

Por fim, ela reconheceu que suas antigas declarações podem ser ofensivas, mas negou qualquer intenção racista. “Me chamaram de racista, e eu queria deixar claro que não sou. Acredito que me julgaram, me condenaram, me crucificaram e me apedrejaram e eu não sabia a que estavam se referindo”, concluiu.

Nas redes sociais, Karla Sofía pediu desculpas pelas postagens, alegando que foram retiradas de contexto. Ela afirmou que não é “a mesma pessoa de 10 ou 20 anos atrás” e que tem consciência de que não pode mudar o passado, mas reforçou seu compromisso hoje com a igualdade.

Os posts de Karla Sofía Gascón no X foram publicados há menos de cinco anos, entre 2020 e 2023. A atriz apagou sua conta na plataforma após a repercussão. Xiii…

