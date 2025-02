Kanye West e Bianca Censori foram expulsos do Grammy 2025? Entenda Mulher do cantor compareceu à premiação com visual polêmico e casal teve que deixar o evento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 03/02/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bianca Censori exibiu visual polêmico no Grammy 2025

Apesar de ter sido indicado ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Música de Rap por Carnival, Kanye West não ficou na premiação. A situação é pior do que parece, pois o cantor e a mulher teriam sido expulsos…

A confusão começou no tapete vermelho, antes mesmo do Grammy começar. Após chegar com um casaco de pelo, Bianca Censori tirou a peça de roupa e exibiu um visual polêmico.

A esposa do rapper estava usando um vestido transparente sem absolutamente nada por baixo. Então, tá...

Depois do acontecimento, Kanye e Bianca deixaram o evento. Os motivos, no entanto, variam e os veículos americanos deram razões diversas para o ocorrido.

‌



Inicialmente, segundo o Entertainment Tonight, os dois teriam sido expulsos do local. A publicação com essa informação, porém, foi apagada. O Page Six reportou que o casal foi escoltado por policiais até a saída do evento.

Já fontes da Variety relatam que o casal saiu do Grammy 2025 por vontade própria. “[Eles simplesmente] andaram no tapete, entraram no carro e foram embora”, revelaram.

‌



Até o momento, nem o casal ou Recording Academy, responsável pelo prêmio, se pronunciaram sobre o assunto.

A música de Kanye, feita em colaboração com Ty Dolla Sign e presente no disco de estúdio Vultures 1, não foi a vencedora da noite. Eles perderam para Not Like Us, de Kendrick Lamar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.