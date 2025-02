Saiba qual foi cirurgia que tirou Simone Mendes dos palcos após ela perder mais de 30kg Sertaneja removeu excesso de pele nas coxas e precisará de alguns dias de repouso para ter recuperação completa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 02h00 ) twitter

Simone Mendes irá ficar longe dos palcos por alguns dias Reprodução/Instagram/@simonemendes

A cantora Simone Mendes revelou que está afastada dos palcos após ter realizado um procedimento cirúrgico estético. A artista fez uma correção nas coxas e retirou a flacidez.

A cirurgia, que ocorreu depois de a sertaneja ter emagrecido 30 kg, exigiu um período de repouso de alguns dias para que ela possa se recuperar completamente.

Nas redes sociais, Simone deu detalhes sobre a remoção de excesso de pele nas coxas: “Eu venho em um processo de emagrecimento longo, não foi da noite para o dia. No total, perdi aproximadamente 30 kg”.

Segundo a cantora, a perda de peso não tem nada a ver com chá milagroso ou fórmulas mágicas. “Tudo foi feito com acompanhamento de uma nutróloga, até chegar ao meu peso atual”, afirmou.

Mãe de duas crianças, ela também explicou que seu porte físico foi outro fator que influenciou na decisão de fazer a cirurgia: “Sou baixinha, tenho 1,52m, então esse excesso de peso impactava muito no meu corpo. Ao longo do tempo, fui fazendo ajustes para me sentir mais confortável”.

Por fim, Simone relata que mesmo com uma rotina de atividades físicas, o excesso de pele continuava. “Tinha uma flacidez terrível na região das coxas. A academia não resolvia, pois a perda de peso somada às estrias da gestação impediram que a pele voltasse ao normal”, concluiu.

