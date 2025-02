Simone Mendes anuncia afastamento dos palcos após realizar procedimento Cantora passou por nova cirurgia e se pronunciou nas redes sociais sobre seu estado de saúde Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/01/2025 - 10h43 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h43 ) twitter

Simone Mendes irá se afastar dos palcos por alguns dias Reprodução/Instagram/@simonemendes

A cantora Simone Mendes revelou nas redes sociais que irá se afastar dos palcos. Mas se engana quem acredita que a sertaneja ficará muito tempo sem cantar.

A distância dos shows será por apenas alguns dias, em razão de um procedimento cirúrgico estético que a artista realizou. Agora, ela utilizará esse período de descanso para se recuperar completamente.

Após emagrecer mais de 30 kg, Simone fez uma correção nas coxas e retirou a flacidez. Segundo a cantora, é necessário desacelerar nesse momento.

“Agora eu posso contar pra vocês. Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os ‘respiros’ que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho”, afirmou.

A sertaneja ainda disse que se pronunciou para avisar os fãs do ocorrido. Mas só pra deixar vocês cientes, que tô aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, tô aqui de repouso", finalizou.

