Leandro Hassum revela ter dividido miojo com a mulher para comprar fraldas após filha nascer Ator enfrentou dificuldades financeiras no passado ao se tornar pai Fabíola Reipert 31/01/2025 - 06h00

Leandro Hassum e a mulher passaram por dificuldades financeiras Reprodução/Instagram/@leandrohassum

O ator Leandro Hassum abriu jogo sobre os momentos delicados que viveu com a mulher, Karina Hassum, quando se tornaram pais de Pietra, hoje com 24 anos.

Em entrevista ao podcast Tantos Tempos, o artista revelou que já se vestiu de Papai Noel e trabalhou em um shopping para garantir que a filha teria um presente de Natal.

Além disso, ele deu uma declaração chocante sobre como economizava dinheiro. “Eu dividia um miojo com a minha mulher para poder comprar fralda. Nunca faltou nada para minha filha, mas me doía muito”, relembrou.

Hoje, Leandro é avô de Aurora, filha de Pietra com o empresário Caio Hara, e diz se sentir feliz com a sua evolução. “Tenho orgulho desse homem que eu me tornei”, afirmou.

O ator também comentou na conversa sobre ter descoberto na juventude que o pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era um mafioso: “Aos 21 anos, descobri que meu pai era da máfia italiana. Da noite para o dia. Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo”, disparou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.