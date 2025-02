Maíra Cardi empresta cartão para funcionário decorar casa e dispara: ‘Ficou muito ruim’ Influenciadora revelou que homem ‘comprou tudo do pior’ e ela precisou refazer o trabalho Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/01/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h18 ) twitter

Maíra Cardi se surpreendeu com decoração feita por caseiro Reproduçõa/TikTok/@cardinigro

A influenciadora Maíra Cardi está se mudando e decidiu comprar e decorar imóveis para todos que trabalham com ela. Uma situação inusitada, no entanto, ocorreu quando emprestou o seu cartão de crédito para um funcionário escolher os itens da nova casa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influencer contou que Alberto, que trabalha como caseiro para ela, escolheu móveis baratos e de baixa qualidade. Em razão disso, precisou refazer o trabalho com a ajuda de uma profissional.

No relato, Maíra dá detalhes de como tudo ocorreu. “Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: ‘Compra tudo que você quiser, decora sua casa’. Eu achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal”, começou.

Segundo a influenciadora, ela já tinha escolhido o apartamento e mandou a decoradora no local apenas para “dar uma olhada” e conferir se não faltava alguma coisa. “Ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito, que a decoração dele, tadinho... ficou muito ruim”, afirmou.

Maíra, então, contou que resolveu comprar novos móveis para o funcionário, pois não aceitaria que Alberto ficasse com itens de má qualidade. “A mesa é pequena, ele escolheu as coisas mais baratinhas. Agora, estou tendo que decorar tudo de novo, porque ele só comprou coisa baratinha e eu não quero que ele fique com coisa ruim, eu quero que ele fique com coisa boa”, disparou.

Além disso, Maíra explicou o motivo das escolhas do caseiro e reforçou a decisão de refazer a decoração do imóvel. “Ele é simples, não quis gastar muito, mas quero que ele viva bem e com conforto, então vou trocar tudo”, finalizou.

