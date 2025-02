Luana Piovani reage após ser chamada de antipática em podcast Atriz foi criticada durante entrevista de Claudia Raia ao veículo e não ficou calada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/01/2025 - 10h55 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h57 ) twitter

Luana Piovani se pronunciou após ser chamada de antipática Reprodução/Instagram/@luapio

A atriz Luana Piovani se pronunciou após ser chamada de antipática em um programa da rádio portuguesa Renascença. A crítica ocorreu durante uma entrevista de Claudia Raia ao veículo.

Tudo começou quando a jornalista fez uma pergunta inusitada que deixou a entrevistada em uma saia justa. “As atrizes brasileiras são simpáticas ou são todas como a Luana Piovani?”, questionou.

Claudia Raia riu e tentou não piorar a situação. “São simpáticas. Umas mais, outras menos, mas são. O brasileiro é simpático”, respondeu ela.

A atriz brasileira ainda tentou defender a colega de profissão e exaltou a relação das duas: “Eu gosto da Luana. Ela é uma pessoa polêmica, mas comigo é muito carinhosa, então eu, pessoalmente, não tenho nada a dizer”.

‌



Ao saber do ocorrido, Luana se posicionou e disse que não está preocupada com a ofensa. “Recebi várias mensagens me atiçando para responder um programa de rádio de uma tia abaixo da média [a apresentadora], onde dona Cláudia estava divulgando maternidade”, começou a atriz, debochando da locutora.

Em seguida, a brasileira disparou: “Vocês viram o vídeo da minha advogada? Estou ocupada com assuntos sérios”.

Então, tá…

