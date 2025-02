Susana Vieira desmente que seja careca e diz que é linda Atriz publicou vídeo em que mostra que o cabelo que tem na cabeça é seu e não precisa de alongamento para ficar bonita Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/01/2025 - 13h29 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Susana Vieira mostrou em vídeo que tem cabelo Reprodução/Instagram/@susanavieiraoficial

A atriz Susana Vieira usou as redes sociais para afirmar que, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é careca e faz alongamentos de cabelo porque adora.

Em um vídeo publicado no Instagram, a artista mostrou a raiz dos fios para as “amiguinhas” que acham que ela não tem cabelo devido à quantidade de tempo que usa apliques e quantos anos tem de idade.

“Olha aqui, amor. Isso aqui é cabelo meu”, disparou Susana, enquanto puxava as madeixas para não restar dúvidas.

Além disso, segundo a atriz, ela coloca extensões de cabelo porque não só pode, como também gosta. “Eu adoro cabelo comprido”, afirmou.

‌



Susana, no entanto, diz que se quiser parar de fazer o alongamento ou e nunca mais tiver dinheiro para os apliques, isso não é visto como algo ruim. “Não tem problema, porque assim [sem extensão] eu sou linda”, finalizou a artista.

Nos comentários, a atriz recebeu diversos elogios dos fãs. “Maravilhosa ontem, hoje é sempre!”, afirmou um. “Linda! A Diva da TV brasileira!”, disse outro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.