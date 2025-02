Lexa entra na Justiça contra plano de saúde após ser internada com pré-eclâmpsia Cantora está grávida e teve a cobertura hospitalar inicialmente negada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/01/2025 - 12h09 (Atualizado em 31/01/2025 - 12h11 ) twitter

Lexa teve que entrar na Justiça contra plano de saúde Reprodução/Instagram/@lexa

A cantora Lexa está grávida de seis meses e internada em um hospital de São Paulo com pré-eclâmpsia, uma doença causada na gravidez devido à pressão alta.

No entanto, em meio à condição de saúde delicada, ela precisou entrar na Justiça contra o plano de saúde para que o convênio pagasse a sua internação na unidade semi-intensiva desse hospital.

A cantora está com esse plano de saúde desde outubro do ano passado e, inicialmente, foi negada a cobertura hospitalar, dizendo que ela estava em período de carência.

Mas, pela gravidade da doença, o plano foi obrigado pela Justiça a pagar a internação e os procedimentos médicos necessários para assegurar a vida de Lexa e do bebê.

‌



Se o plano de saúde deixar de cumprir o que a Justiça determinou, terá de pagar multa diária de R$ 5 mil.

No processo, Lexa pede R$ 5 mil como indenização por danos morais pelo transtorno que ela passou.

‌



As informações do processo foram divulgadas pelo colunista Peterson Renato, do Hora Top TV.

