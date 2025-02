Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, rebate crítica após amamentar filha durante treino Influenciadora retornou às atividades físicas após o nascimento de Clara e deu de mamar para a criança enquanto pedalava bicicleta Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/01/2025 - 13h15 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h23 ) twitter

Graciele Lacerda respondeu crítica nas redes sociais Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

A mulher do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, não ficou calada após ser criticada por amamentar a filha, Clara, de um mês, durante um exercício físico que realizava em casa.

Tudo começou quando a influenciadora mostrou que estava amamentando a recém-nascida enquanto pedalava uma bicicleta. “Faltam cinco minutos para eu terminar. Ela começou a chorar querendo a mamãe e o peito. A mãe termina o ‘cardio’ dela aqui, mas dá de mamar para o neném não chorar”, compartilhou.

O momento entre mãe e filha, no entanto, não foi bem-visto por todos e uma usuária criticou Graciele pela atitude. “Esse momento tem que ser tranquilo e não toda suada naquela agitação da bicicleta dando de mamar pra criança”, disparou o perfil.

A esposa de Zezé Di Camargo logo se pronunciou e rebateu o comentário maldoso. “Já vi mães no meio da rua dando mama, no supermercado dando mama. Tem que dar quando seu bebê dá sinal de fome. Vale para qualquer lugar”, respondeu.

Graciele retomou as atividades físicas após um mês do parto de Clara e tem compartilhado a nova rotina nas redes sociais. Segundo a influenciadora, a sua maior preocupação agora não é com a aparência, mas com o bem-estar de Clara.

“Neste momento, a forma física não é minha prioridade. O que realmente importa é a saúde da minha filha, perceber que ela não tem cólicas, que está se desenvolvendo bem e saber que estou cuidando dela da melhor forma possível”, afirmou.

