Luana Piovani diz que se sente homem, que é gata, e ainda dá patada em Neymar Atriz dá entrevista em tom arrogante e solta sua metralhadora de mágoas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/02/2025 - 09h34 (Atualizado em 01/02/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luana Piovani disse se sentir 'um homem o tempo todo, só que gata' Reprodução/Instagram @luapio

Luana Piovani foi ela mesma em bate-papo para o canal da atriz Maria Ribeiro. Sempre com aquele ar pedante, ela falou sobre as críticas que recebe, suas opiniões polêmicas e ainda soltou:

“Eu me sinto um homem o tempo todo, só que gata…Eu deliro quando eu me vejo fazendo coisas que eu reclamo que eles fazem. É bom dar na mesma moeda, sentir o outro gosto”.

Aí Luana estava se referindo ao fato de muitas mulheres não terem a liberdade de fazer a mesma coisa que os homens.

A gente sabe que Luana vive em pé de guerra com os homens, especificamente seus ex. Vale lembrar que a “gata” veio passar férias esses dias no Brasil e deixou escapar que aqui não existe homem à altura dela… Atualmente, LuaPio está solteira.

‌



Luana Piovani ainda relembrou polêmica com Neymar: 'Sou uma voz muito importante' Reprodução/Instagram @luapio

Nessa entrevista, ainda sobrou para Neymar que teve a infeliz ideia de tentar calar Luana, processando a atriz por ter criticado um projeto imobiliário que ele apoiou de privatização de praias:

“Às vezes, eu me pego pensando, eu represento uma pessoa muito importante no movimento feminino hoje no Brasil. Eu sou uma voz muito importante. É esse poder que me dá, que me deixa sem medo das pessoas que vêm botar o dedo na minha cara. O Neymar manda botar um sapato na minha boca e eu estou cag…”.

‌



Nesse ponto, em relação ao menino Ney, dona LuaPio está certa…

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.