Milton Nascimento é 'barrado' de salão principal do Grammy 2025 Cantor teve seu lugar recusado nas mesas destinadas aos indicados e convidados da premiação Fabíola Reipert 03/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h54 )

Milton Nascimento e Esperanza Spalding foram indicados na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz Reprodução/Instagram/@miltonbitucanascimento

Indicado ao Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz com Esperanza Spalding, o cantor Milton Nascimento foi “barrado” de se sentar no salão principal da premiação.

A informação foi revelada por Esperanza, que protestou por meio de uma publicação no Instagram sobre a injustiça feita com o brasileiro, que não foi autorizado a se sentar com os indicados e convidados do evento.

“Entããão, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou,” começou a cantora de jazz. “Não estou falando de uma vitória no Grammy. Estamos comemorando a gloriosa vitória de Samara Joy, estou falando de uma cadeira… aqui nesta mesa na qual estou sentada.”

Milton Nascimento e Esperanza Spalding concorreram à premiação com o disco de estúdio Milton + esperanza, mas perderam o gramofone para A Joyful Holiday, de Samara Joy.

‌



Esperanza continuou e demonstrou sua indignação com a atitude da The Recording Academy, responsável pela premiação e cerimônia. “Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre os A Listers, ou como as mesas no andar principal estão organizadas”, disparou.

A artista estadunidense, no entanto, tornou Milton presente no local ao levar uma foto do artista com a frase: “Esta lenda viva deveria estar sentada aqui”.

‌



“Tive que trazê-lo comigo. Avise se você nos ver na TV”, finalizou a cantora na postagem.

